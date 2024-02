Meckelfeld: Einbruch in Tankstelle

Meckelfeld – Am Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr sind Diebe in den Verkaufsbereich einer Tankstelle an der Glüsinger Straße eingebrochen. Die Täter zerstörten ein Rolltor und drückten anschließend die Eingangstür dahinter auf.

Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie einen Kasseneinschub mit etwas Wechselgeld. Anschließend entfernten Sie sich mit einem Fahrzeug vom Gelände. Die Polizei sicherte Spuren und wertet die Aufnahmen einer Überwachungskamera aus.

Rund 30 Minuten vorher, gegen kurz nach 1 Uhr, war die Polizei in die Harburger Straße nach Stelle gerufen worden. Dort hatte die Alarmanlage einer Tankstelle ausgelöst. Vor Ort konnten aber keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Möglicherweise handelte es sich um dieselben Täter, die nach dem erfolglosen Versuch von Stelle weiter Richtung Meckelfeld gefahren waren.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den beiden Tankstellen aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04105 6200. cb