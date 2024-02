Marxen: Tresordiebe überrascht

Marxen - Fünf Männer, die sich gerade über einen Tresor her machten und ihn aufbrechen wollten, haben Spaziergänger am Wochenende an der Straße Hinter der Bahn überrascht. Die Täter flüchteten. Den Tresor, den sie nicht auf bekommen hatten, ließen sie zurück.

Der Stahlschrank, so stellte sich heraus, war in der Nähe aus einem Firmengebäude gestohlen und bis zu dem Auffindeort per Hubwagen transportiert worden.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, denen am Sonntagnachmittag im Gewerbegebiet oder der angrenzenden Feldmark verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sie möchten sich

sich unter der Telefonnummer 04172 986610 bei der Polizei Salzhausen melden. zv