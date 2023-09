Meckelfeld: Palettenweise Aluminium gestohlen

Meckelfeld - Metalldiebe sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Produktionshalle am Zürnweg eingestiegen. Bei den Tätern handelt es sich offenbar um Profis. Sie setzen zunächst die Bewegungsmelder auf dem Firmengelände außer Betrieb und verschaffen sich anschließend Zutritt zu der Lagerhalle.

Daraus entwendeten sie mehrere Paletten mit Aluminium, die sie vermutlich in einen Transporter oder Laster einluden. Die Täter entkamen unerkannt mit ihrer Beute. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. zv