Meckelfeld: Zeuge stört Metalldiebe

Meckelfeld – In der Nacht zu Mittwoch, gegen 1.45 Uhr, meldete ein Zeuge einen verdächtigen weißen Transporter, der sich unberechtigt auf dem Gelände einer Firma an der Straße Brookdamm aufgehalten hatte. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Täter zunächst ein Loch in den rückwärtigen Zaun des Geländes geschnitten hatten, um mit ihrem Fahrzeug darauf zu gelangen. Anschließend beluden sie das Fahrzeug mit Metallschrott, bis sie schließlich vom Zeugen gestört wurden. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefon 04105 6200 entgegen. cb