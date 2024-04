Hanstedt: Blitzeinbrecher wollten Zigaretten

Hanstedt - Blitzeinbruch in das Kaufhaus Dittmer an der Straße Bei der Kirche. Am frühen Donnerstagmorgen schlugen zwei Täter eine Scheibe ein. Alarmierte Polizisten entdeckten vor dem Kaufhaus diverse Zigarettenschachteln, die die Einbrecher offenbar bei ihrer Flucht verloren hatten.

Noch während der Anzeigenaufnahme bemerkten die Beamten einen 19-Jährigen, der versuchte, sich vor ihnen zu verstecken. Er ist offenbar einer der beiden Einbrecher. Sein Komplize entkam unerkannt.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Sie möchten sich unter Telefon 04181 2850 melden. zv