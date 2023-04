Mit den Wanderfreunden zu den Schachbrettblumen

Harburg – Die nächste Wanderung der Wanderfreunde Hamburg führt am Freitag, 21. April, ins Naturschutzgebiet Untere Seeveniederung. „Die Seeve mündet bei Over in die Elbe. Am Fluss führt ein Weg durch die weite ruhige Marschenlandschaft. Wenn wir Glück haben, blühen die tulpenartigen, selten gewordenen Schachbrettblumen auf einer großen Wiese. Weiter gehen wir auf dem Elbdeich nach Hoopte zum Kaffeetrinken mit Blick auf die Wasserstraße zurück nach Harburg“, erklärt Wanderführerin Helga Weise.

Die Anfahrt erfolgt ab Bahnhof Harburg um 10.45 Uhr, Gleis 3, RB 31 nach Maschen. Treffpunkt am Bahnhof Maschen ist um 10.53 Uhr. Eine Anmeldung unter 040/7908761 wird erbeten. Gäste zahlen fünf Euro Teilnahmegebühr. cb