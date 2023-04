Buchholz: Sachbeschädigung an zwei Schulgebäuden

Buchholz - Das Schulzentrum am Sprötzer Weg ist in der Zeit zwischen dem 2. und dem 4. April von Unbekannten heimgesucht worden. An zwei Schulgebäuden wurden in dieser Zeit mehrere Fensterscheiben und eine Glastür beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Buchholz unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen. cb