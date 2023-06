Motorradfahrer abgedrängt: Polizei sucht weißen Ford Transit

Nenndorf – Die Polizei im Landkreis Harburg ist auf der Suche nach einem weißen Ford Transit mit irischem Kennzeichen. Am Donnerstag gegen 13 Uhr wurde ein Motorrad-Fahrer durch den Fahrer eines Ford Transit ausgebremst und abgedrängt worden, sodass der Biker stürzte und sich leicht verletzte. Bei der gefährlichen Körperverletzung entstand am Motorrad entsprechender Sachschaden.

Der Kleintransporter mit irischen Kennzeichenschild sei dem Motorradfahrer bereits eine Woche zuvor in einem Wohngebiet aufgefallen, als die Insassen verschiedene Grundstücke betreten hatten. Am 8. Juni nun sah er das Fahrzeug erneut und wollte beobachten, was die Insassen machen. Dies bemerkte der Fahrer des Kleintransportes offenbar und versuchte, den Motorradfahrer abzuschütteln.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, denen der weiße Ford Transit möglicherweise zuvor im Wohngebiet bei der Straße Am Schulland aufgefallen ist, oder die Angaben zu den Insassen machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden. cb