Nenndorf: Zwei Schwerverletzte bei Unfall im Kreisverkehr

Nenndorf - Ein 58-jähriger Mann hat in der Nacht zu Freitag, gegen 0.30 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Bremer Straße verursacht. Der Mann war mit einem VW Crafter, in Begleitung eines 44-jährigen Beifahrers, von der Autobahn kommend, in den Kreisverkehr eingefahren.

Hierbei hatte er bereits ein Verkehrszeichen auf dem Fahrbahnteiler überfahren. Der Transporter kollidierte auf der Innenseite des Kreisverkehrs mit einem weiteren Verkehrszeichen und prallte gegen den Bordstein, wodurch das Fahrzeug auf die Fahrerseite kippte.

Fahrer und Beifahrer Verletzten sich schwer. Sie kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei dem Unfallfahrer wurde eine starke Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. cb