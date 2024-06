Neu Wulmstorf: Motorrollerdiebe gehen um

Neu Wulmstorf - Gleich drei Mtorroller haben Diebe im Bereich Neu Wulmstorf entwendet, um damit kurze Spritztouren zu machen. An der Hauptstraße wurde ein Motorroller von einem Anwohnerparkplatz gestohlen. Er wurde in der Nähe wieder aufgefunden. Dieser Motorroller war bereits knapp zwei Wochen vorher für eine Spritztour entwendet worden.

In der Fischbeker Straße wurde ein Motorroller gestohlen, der später auf einem nahen Waldweg entdeckt wurde. In derselben Straße wurde ein zweiter Roller entwendet, der ziemlich demoliert in der Nähe lag.

Bei der Polizei geht man davon aus, dass alle Diebstähle auf das Konto eines Täters oder einer Gruppe gehen. zv