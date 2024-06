Stelle: Kreisel am Grasweg wird saniert

Stelle - Für eine sanierung der Fahrbahndecke muss der Kreisel am Grasweg ab dem 22. Juli gesperrt werden.

Autofahrer von Stelle in Richtung Maschen, im Übergang der K86/K10 weiter über Horst bis nach Ramelsloh. Anschließend wird der Verkehr über die Ohlendorfer Straße und dem Übergang der Steller Straße in Richtung Unter den Linden geführt. In der anderen Fahrtrichtung wird der Verkehr über die gleiche Umleitungsstrecke geführt. Der Discounter an der Harburger Straße ist auch für Autofahrer über eine Umleitung über den Seeveblick, Glenfield und Oldendörpsfeld erreichbar.

Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle über den Grasweg und Oldendörpsfeld dagegen passieren.

Die Arbeiten sollen bis zum 2. August dauern. wg