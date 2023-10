Neu Wulmstorf: Raubüberfall auf Kiosk

Neu Wulmstorf - Nach einem Überfall auf einen Kiosk in der Bahnhofstraße sucht die Polizei Zeugen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Sonnabend um kurz vor Mitternacht. Zwei schwarz gekleidete und maskierte Männer waren in den Verkaufsraum gekommen. Einer der Räuber bedrohte den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Die Täter bekamen die Einnahmen. Mit der Beute flüchtete das Duo. Der Angestellte blieb unverletzt.

Die Räuber sind etwa 175 und 190 Zentimeter groß. Zeugen denen das Duo zum Tatzeitpunkt in der Gegend aufgefallen ist, möchten sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden. dl