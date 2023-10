Neugraben: Flohmarkt in der DRK-Kita Storchenwiese

Neugraben - Die ausgelesenen Kinderbücher, die Sammlung von Barbie-Puppen, die Gummistiefel und Regenhosen, die nicht mehr passen: Alles, was Platz braucht und nicht mehr benötigt wird, darf raus. Und am Samstag, 7. Oktober, von 10 bis 14 Uhr beim Flohmarkt in der DRK-Kita Storchenwiese, Weidengrasweg 2a, angeboten werden.

Damit den Kleinen nicht langweilig wird, gibt's Kreativangebote für Kinder. Und das Beste: Die Einnahmen aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchenspenden kommen den Kindern zugute, die in der DRK-Kita Storchenwiese betreut werden.

Organisiert haben den Flohmarkt die DRK-Elternlotsen Neugraben-Fischbek. Anmeldung per Mail an t.reuter@drk-paedagogik.hamburg oder telefonisch unter Telefon 0163 38 20 00 4, die Standgebühr beträgt drei Euro plus eine Kuchenspende. cb