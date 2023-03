Neu Wulmstorf: Repair-Café öffnet am 4. März

Neu Wulmstorf - Auf 4. März eröffnet das Repair-Café in dem durch Reparatur defekten Geraten eine zweite Chance gegeben werden soll. Geplant ist jeweils am ersten Samstag im Monat in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und jeweils am dritten Mittwoch im Monat von 16 bis 19 Uhr kleinere Reparaturen im Vereinshaus der Heidesiedler in der Wulmstorfer Straße 96 durchzuführent. Allerdings ist das Café bislang nicht barrierefrei zu erreichen. wg