Meckelfeld: Vier Autoaufbrüche in der Höpenstraße

Meckelfeld - In der Höpenstraße sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag,mehrere Autos aufgebrochen worden. Insgesamt sind der Polizei Seevetal vier Fälle bekannt, bei denen die Täter überwiegend die Scheiben der Autos eingeschlagen und dann Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet haben. In zwei Fällen wurden auch außen angebrachte Fahrzeugteile, wie Park- Assistenzsysteme, demontiert und entwendet.

DerGesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen. dl