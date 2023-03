Neu Wulmstorf: Roter Mercedes C 220 gestohlen

Neu Wulmstorf - Ein roter Mercedes C 220 ist in der Nacht zu Donnerstag in der Zeit zwischen 23 und 7 Uhr in der Straße Im Apfelgarten gestohlen worden. Der Wagen mit dem Kennzeichen WL-J 4444 stand vor einem Wohnhaus .

Wie die Täter den rund 30.000 Euro teuren Wagen öffnen und starten konnten, ist noch unklar.

Zeugen, denen der Wagen oder verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 33441990 bei der Polizei Neu Wulmstorf zu melden.