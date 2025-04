Neu Wulmstorf: Teile von BMW gestohlen

Neu Wulmstorf - Diebe haben in der Gumbinner Straße mehrere Teile von einem BMW abmontiert. Die Täter entwendeten von dem Fahrzeug unter anderem die Rückfahrkamera, mehrere Parksensoren sowie Teile der Reinigungsanlage. Der Gesamtschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.

In Winsen wurden in der Straße Gänseweide vier geparkte Autos beschädigt. An den Fahrzeugen verschiedener Marken wurde der Lack auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand

zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 EUR geschätzt. Alle vier Autos standen in einer Parkbucht am Fahrbahnrand.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. dl