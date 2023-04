Neu Wulmstorf: Zehn Autos in einer Nacht geknackt

Neu Wulmstorf - Zehn Autos haben unbekannte Täter in nur einer Nacht vor allem in den Straßen Finkenweg und Postweg geknackt. Bei den betroffenen Autos handelt es sich fast ausnahmslos um Fahrzeuge der Marke Mercedes.

Abgesehen hatten es die Diebe, bei denen es sich um Profis handeln dürfte, auf Airbags, Bedienelemente oder auch Spiegelgläser. Der schaden wird von der Polizei auf mindestens 20.000 Euro taxiert.

In der Beeckstraße in Harmstorf wurde ein Porsche aufgebrochen. Bei der Tat zerschnitten die Diebe das Blech der Beifahrertür sowie die Frontschürze. In dem Fall waren Scheinwerfer sowie Teile der Mittelkonsole die Beute.

In dem Fall entstand auch durch das rabiate Vorgehen allein an dem Fahrzeug ein Schaden von mehr als 20.000 Euro. zv