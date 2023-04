Meckelfeld: Dieb gaukelt Hilfsbereitschaft vor

Meckelfeld - Mit vorgegaukelter Hilfsbereitschaft hat Trickdieb am Lerchenweg eine 82-Jährige überrumpelt. Er bot ihr an die Einkäufe zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu tragen. Dort wollte er ihr noch einen Wasserhahn reparieren. Das lehnte die Frau ab.

Am nächsten Tag bemerkte die 82-Jährige, dass der Mann den kurzen Aufenthalt in ihrer Wohnung offenbar zum Diebstahl ihre Smartphones genutzt hatte.

Der Dieb ist 40 bis 45 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und hat eine schlanke Statur. Er trug dunkle, kurze Haare und sprach Deutsch mit leichtem

Akzent.

Während des Aufenthalts bei der Seniorin erhielt der Mann nach einigen Minuten einen Anruf und verließ daraufhin die Wohnung. Möglicherweise befand

sich der Komplize außerhalb des Hauses.

Zeugen, die am Mittwoch, dem Tattag, in der Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben, oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden. zv