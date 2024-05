Neuenfelde: Neue Haltestelle für die Buslinie 550

Neuenfelde - Ab dem 3. Juni hält der Bus der Linie 550 auch an der Nincoperstraße 160. Die Haltestelle liegt damit zentral nahe dem Lidl und der Apotheke an der Abzweigung Richtung Rübke und Neu Wulmstorf. Gudrun Schittek von den Grünen freut sich: "Damit ist die Nahversorgung jetzt per Bus gut erreichbar und es bietet sich die Möglichkeit des Umstiegs von der Buslinie 257 auf die Buslinie 550." zv