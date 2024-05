Over: Hallenbad in Sommerferien geschlossen

Over - Das Hallenbad Over bleibt bleibt während der Sommerferien in Niedersachen vom 23. Juni bis 4. August für den Publikumsverkehr geschlossen. Der Grund ist Personalmangel.

Für das Frühschwimmen kann das Bad aber noch bis zum 12. Juli, für das Schul- und Vereinsschwimmen bis zum 14. Juli genutzt werden. Auch die Aquafitness-Kurse finden während dieser Zeit noch statt. Die Wassergymnastik wird im Rahmen des Frühschwimmens angeboten.

Vom 15. Juli bis 4. August bleibt das Hallenbad dann komplett wegen der jährlich durchzuführenden Revisionsarbeiten geschlossen. Schwimmbegeisterte können während dieser Zeit auf das täglich geöffnete Freibad in Hittfeld ausweichen. dl