Neugraben: Feuer in Mehrfamilienhaus

Neugraben - Feuerwehreinsatz am Scheideholzweg. Dort brannte es am Donnerstagmorgen in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Niemand wurde verletzt.

Die Kripo ermittelt. Auslöser des Feuers könnte ein Bügeleisen gewesen sein. dl