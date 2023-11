Neu Wulmstorf: Flüchtlingsunterkunft in alter Schule

Neu Wulmstorf - Wegen der zu hohen Zahl an Flüchtlingen muss eine weitere Notunterkunft eingerichtet werden. Sie kommt in die ehemalige Grundschule An der Heide. Das Gebäude steht aktuell leer. Dort sollen ab dem 14. Dezember bis zu 120 Menschen unterkommen. Aktuell sind es laut Verwaltung vor allem Syrer, Afghanen und Türken, die untergebracht werden müssen.

Direkt neben der zukünftigen Flüchtlingsunterkunft liegt ein Kindergarten, dessen Betrieb, so beteuert die Verwaltung, nicht beeinträchtigt werden wird. Die Bereiche würden "klar voneinander getrennt".

Betreut wird die Unterkunft von den Johannitern. Rund um die Uhr, auch das ließ die Verwaltung wissen, werde ein Sicherheitsdienst vor Ort sein.

Wer sich einen Eindruck von der neuen Flüchtlingsunterkunft zu verschaffen und Fragen hat, kann am Mittwoch, 13. Dezember, von 16 bis 17.30 Uhr in die Breslauer Straße 10 kommen. Dort sind Verantwortliche und Betreiber vor Ort.

Aktuell ist geplant, dass das alte Schulgebäude bis Ende Mai kommenden Jahres als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Danach soll es abgerissen und eine neue Schule gebaut werden.