Rönneburg: Frühlings-Flohmarkt in der DRK-Kita

Rönneburg - Am Sonnabend, 20. April, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr, findet der Frühlings-Flohmarkt in der DRK-Kita Heinrich-Buchholz-Haus in der Vogteistraße 23 in Rönneburg statt.

Um den Frühling zu begrüßen, freuen sich die Kita-Kinder sowie Betreuer über jede mitgebrachte Pflanze für die Kita-eigenen Beete. Die Kinder werden diese dann später einpflanzen. Hinweis für Verkäufer: Die Standgebühr beträgt 10 Euro. Der Aufbau beginnt ab 8 Uhr.

Anmeldungen unter: 040-7697600150 oder Kita-Heinrich-Buchholz-Haus@drk-paedagogik.hamburg