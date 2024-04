Winsen: Jugendlicher Radfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Winsen - Bereits am Donnerstag gegen 13 Uhr, kam es auf dem Fußweg vor dem Famila-Markt, Straße Löhnfeld, zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben des 15-jährigen Radfahrers, der auf dem Gehweg unterwegs war, hatte sich älterer Mann bewusst in den Weg gestellt, um ein Ausweichen zu erzwingen. Hierbei stürzte der Jugendliche und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sowie den mutmaßlich beteiligten Fußgänger. Er war mit einer hellgrauen Hose, weißem Shirt und heller Kapuzenjacke, sowie einem grauen Basecap bekleidet. Hinweise, bitte an Telefon 041771 7960.