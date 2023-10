Rönneburg: Spielmannszug lädt zum Laternenumzug ein

Rönneburg - Am Donnerstag, 19. Oktober, ist es wieder so weit. Dann beginnt um 19 Uhr der Laternenumzug in Rönneburg.

Hierzu lädt der Spielmannszug im Schützenverein Rönneburg ein. Auf dem Festplatz am Küstersweg 15 erwartet die kleinen und großen Besucher viel Spaß, gute Unterhaltung und eine süße Überraschung.

Ab 18 Uhr wird der Festplatz geöffnet sein, wo für das leibliche Wohl gesorgt sein wird. cb