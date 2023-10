Neugraben: Trauer um Karl-Heinz „Heiner“ Schultz

Neugraben – Trauer in Neugraben: Karl-Heinz „Heiner“ Schultz aus Neugraben-Fischbeck, der weit über die Grenzen seiner Heimat bekannt war, ist tot. Er starb vor einigen Tagen im Kreise seiner Familie im Alter von 89 Jahren



Karl-Heinz Schultz war 1983 einer der Mitbegründer der „Initiave Gedenken in Harburg“, die an die Harburger Opfer des Nationalsozialismus erinnert und sich mit großer Energie für eine Zukunft ohne Hass und Gewalt einsetzt. Der Verstorbene hatte immer ein großes Herz, besonders für junge Menschen. Seine Rundgänge über das Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers Neugraben für Schulklassen und junge Lernende waren Jahr für Jahr gefragt.

Darüber hinaus war Karl-Heinz Schultz über viele Jahre im Vorstand des 1988 gegründeten Freundeskreises KZ-Gedenkstätte-Neuengamme, der das Besuchsprogramm für ehemalige Zwangsarbeiter des Hamburger Senats organisierte, die aus vielen Ländern Osteuropas nach Hamburg verschleppt worden waren.

Im März 2014 wurde er vom Hamburger Senat mit der „Medaille für treue Arbeit im Dienste des Volkes in Silber“ auszeichnet. cb