Rosengarten: Diebe brechen tagsüber in Zwei Wohnungen ein

Rosengarten – Die Einbrecher kamen am hellichten Tag: Am Mittwoch kam es in Rosengarten zu zwei Tageswohnungseinbrüchen. In der Straße Brandheide im Ortsteil Sottorf brachen die Täter in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr ein rückwärtiges Kellerfenster an einem Einfamilienhaus auf. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Diebe Schmuck.

In Tötensen kamen Einbrecher gegen 19.40 Uhr an ein Wohnhaus im Hagemannsweg. Als sie gerade die Terrassentür aufgebrochen und sich in das Haus begeben hatten, wurden sie von einem Bewohner überrascht. Die Täter flüchteten, ohne vorher Beute gemacht zu haben. cb