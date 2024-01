Fleestedt: Einbrecher im Rewe-Markt erbeuteten viele Zigarettenstangen

Fleestedt - Der Rewe-Markt an der Winsener Landstraße ist am Donnerstagmorgen von Dieben heimgesucht worden. Gegen 2.20 Uhr drangen zwei Männer durch eine eingeschlagene Scheibe in den Markt ein.

Trotz der Alarmanlage gelang es ihnen, in aller Eile zahlreiche Zigarettenstangen in Taschen zu verpacken und zu entwenden. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und wertet derzeit die Aufnahmen der Videoüberwachung aus. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der fraglichen Zeit im Bereich des Rewe-Marktes beobachtet wurden, nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefon 04105 6200 entgegen. cb