Rosengarten: Streit um Farbe von Möbeln

Rosengart - Wegen der offenbar falschen Farbe gelieferter Möbel bekamen sich drei Männer derart in die Haare, dass die Polizei eingreifen musste.

Der Vorfall ereignete sich am 1. Advent an der A 261 auf dem Rastplatz Rosengarten-Ost. Dort hatte der Fahrer (49) einer Spedition vereinbarungsgemäß Möbel an zwei Männer übergeben wollen. DAbei sollte gleich bezahlt werden.

Dann kam es zu den 22 und 37 Jahre alten Empfängern und dem Fahrer zum Streit. Die eskalierten derart, dass der 49-Jährige laut seiner Aussage geschlagen wurde. Außerdem soll einer der beiden Männer gedroht haben aus dem eigenen Fahrzeug eine Pistole zu holen.

Der Fahrer rief in seiner Not den Disponenten der Spedition an. Der wiederum alarmierte die Polizei. Die nahm auf dem Rastplatz eine Anzeige auf und durchsuchte den Wagen der beiden Beschuldigten. Eine Pistole oder andere Waffe wurde dabei nicht gefunden. Jetzt wird gegen die beiden Männer wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. zv