A7: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr nach Streit

Horst - In der Nacht zu Sonntag kam es auf der A7 im Bereich des Horster Dreiecks zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein Paar fuhr mit ihrem Auto gemeinsam von einer Feier im Bereich Stade nach Hause, als sich während der Autofahrt ein Streitgespräch entwickelte, in dessen Verlauf der Beifahrer während der Fahrt unvermittelt die Handbremse zog und das Fahrzeug so zum Stehen brachte.

Mitten auf der Autobahn stieg der Beifahrer aus und lief über alle drei Fahrstreifen, sowie die Gegenfahrbahn in Richtung Seevetal Maschen/Horst. Eine mit ihrem Pkw selbst durchgeführte Suche verlief negativ, so dass die Fahrzeugführerin eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgab.

Beamte der Autobahnpolizei Winsen konnte den Mann dann aufgrund von Schuhspuren auf dem Seitenstreifen im Bereich der Autobahnabfahrt Seevetal Ramelsloh antreffen.

Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. cb