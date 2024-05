Rosengarten: Werkzeugdiebe knacken vier Fahrzeuge in einer Nacht

Rosengarten - Autoknacker sind durch die Gemeinde Rosengarten gezogen, um gezielt Firmenfahrzeuge aufzubrechen. Abgesehen hatten es die Täter auf Werkzeug.

Alle Taten passierte bereits in der Nacht zum Mittwoch. In Tötensen wurde am Woxdorfer Weg auf dem dortigen Hotelparkplatz ein VW Kombi geknackt. Die Täter schlugen die Heckscheibe ein, um an Werkzeug zu kommen. Auf dem selben Parkplatz traf es einen VW Crafter. aus dem mehrere Bohrmaschinen, Akkuschrauber, eine Kettensäge und eine Trennmaschine entwendet wurden.

Im Sottorf machten sich die Täter an einem VW Kombi und einem Ford Transit zu schaffen. Nachdem sie die Heckscheiben zerstört hatten, wurden auch hier zahlreiche Werkzeuge aus den Fahrzeugen gestohlen.

Die Tatzeiten liegen zwischen 19 Uhr und 6 Uhr. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Hotels aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden. zv