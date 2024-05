Maschen: Maserati-Dieb festgenommen

Maschen - Nach einem Verkehrsunfall in der Straße Alter Postweg haben Polizisten einen Maserati-Dieb festgenommen. Der Täter hatte den Sportwagen in den in einen Garten gelenkt. Danach war er zu Fuß geflüchtet.

Der Autodieb wurde im Rahmen einer Fahndung etwa zwei Stunden nach dem Unfall festgenommen. Er war durch eine Zeugenbeschreibung erkannt worden. Außerdem hatte er noch eine zum Unfall passende Kopfverletzung.

Bislang konnte der Festgenommene nicht identifiziert werden. Bei ihm wurden keine Papiere gefunden. Gegenüber den Beamten machte er keine Angaben zu seiner Identität. Der Maserati, so ergaben Ermittlungen, war in Fleestedt gestohlen worden. zv