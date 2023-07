Salzhausen: Einbruch in Vereinsheim

Salzhausen - Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag in das Vereinsheim des Tennisvereins in der Schützenstraße ein. Betroffen war dabei auch ein angeschlossenes Restaurant, in die Täter durch das Aufhebeln einer Tür gelangten.

Ihn dem Gebäudekomplex wurden mehrere Räume durchsucht. Ob auch etwas gestohlen wurde, steht zunächst nicht fest. zv