Salzhausen: Unfall nach Ausweichmanöver

Salzhausen - Auf der L234, zwischen Putensen und Salzhausen, kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Gegen 8.20 Uhr war ein 23-jähriger Mann mit Lkw und Anhänger in Richtung Salzhausen unterwegs, als in Höhe des Nordbachs der Fahrer eines ihm entgegenkommenden LKW einen Schlenker fuhr und auf die Gegenfahrspur geriet.

Der 23-Jährige wich mit seinem Gespann nach rechts aus und geriet von der Fahrbahn. Dort blieb der LKW an einem Baum hängen, so dass er nicht komplett auf die rechte Seite kippen konnte. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.

Für die Bergung des LKW mussten ein Kran und ein Tieflader an die Unfallstelle geholt werden. Die Landstraße war für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 45-jähriger Mann, konnte ermittelt werden. cb