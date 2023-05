Sarah Vogler ist die neue Leiterin der Seevetaler Gemeindebücherei

Meckelfeld - Sarah Vogler (38) hat zum 1. April dieses Jahres die Leitung der Seevetaler Gemeindebücherei übernommen. Sie tritt damit die Nachfolge von Gabriele Maidorn an, die die Bücherei zuvor 25 Jahre geleitet hat.

Nach Ihrem Studium der Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) arbeitete die Buchholzerin knapp zehn Jahre in der Büchereizentrale Niedersachsen, einem Dienstleister für Bibliotheken.

Hier war sie zuständig für die Bibliotheken im Landkreis Harburg und kam somit das erste Mal schon an ihrer früheren Wirkungsstätte mit der Seevetaler Gemeindebücherei in Berührung. Nach einer dreijährigen Station an der Stadtbibliothek Buxtehude wechselte sie jetzt in das Haus am Schulteich nach Meckelfeld.

Gabriele Maidorn hat sich aus privaten Gründen dazu entschieden, etwas kürzerzutreten. Sie ist zukünftig in der Hauptabteilung des Rathauses in Hittfeld anzutreffen. cb