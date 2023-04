Seevetal: Ortsverwaltungen Bullenhausen und Ramelsloh gehen wieder in Betrieb

Seevetal - Die während der Corona-Zeit geschlossenen Ortsverwaltungen in Bullenhausen und Ramelsloh gehen wieder in Betrieb.

Die Ortsverwaltung Ramelsloh an der Ohlendorfer Straße öffnet erstmals wieder am Donnerstag, 11. Mai, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr. Einen Tag später, am Freitag, 12. Mai, öffnet ebenfalls von 8 bis 12 Uhr die Ortsverwaltung Bullenhausen am Lührsweg.

Die beiden kleinsten Außenstellen des Seevetaler Rathauses werden zukünftig regelmäßig einmal pro Woche vormittags geöffnet sein. Eine kleine Ausnahme gibt es gleich zu Beginn: Am Himmelfahrtstag und am folgenden „Brückentag“ bleiben die beiden Ortsverwaltungen geschlossen.



Auch für die Ortsverwaltungen Bullenhausen und Ramelsloh gilt, dass ein Besuch nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich ist. Dies geht online unter www.seevetal.de/termine oder telefonisch unter 04105 55 – 2555.

Die größeren Ortsverwaltungen in Meckelfeld, Maschen und Fleestedt sowie im Seevetaler Rathaus in Hittfeld bleiben wie gewohnt mit ihren längeren Öffnungszeiten geöffnet. dl