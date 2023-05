Sieversen: Waldbad eröffnet Pfingstsonntag

Sieversen - Das Waldbad in Sieversen startet am Pfingstsonntag in die Badesaison. Die offizielle Eröffnung findet um 9 Uhr statt. Schwimmmeister Bernd Holler und sein Team erwarten ab dann die Besucher.

Die Öffnungszeiten in Sieversen: dienstags und mittwochs 7.30 bis 19 Uhr, donnerstags bis sonntags und feiertags 9 bis 19 Uhr, montags ist geschlossen. Einlass bis 18.30 Uhr. Die Eintrittspreise bleiben unverändert. wg