Neu Wulmstorf: Zwei PKW vom Autohausgelände gestohlen

Neu Wulmstorf - In der Nacht zu Dienstag haben Diebe vom Gelände eines Autohauses an der Lessingstraße in Neu Wulmstorf zwei Pkw gestohlen. Die Tat hat sich laut Polizei zwischen 18.30 Uhr und 9.30 Uhr ereignet.

Die Täter brachen zunächst in einen Bürocontainer ein und entwendeten daraus mehrere Fahrzeugschlüssel. Im Anschluss nutzten sie diese, um einen Renault Master sowie einen VW Golf im Gesamtwert von rund 10.000 Euro vom Gelände zu fahren.

Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf unter Telefon 040 33441990. cb