Sprötze: Einbruch in Wochenendhaus

Sprötze - Unbekannte Täter sind am Lönsweg in ein Wochenendhaus eingebrochen. Die Einbrecher durchsuchten alle Räume, fanden aber nichts wertvolles. So flüchteten sie ohne Beute.

In Regesbostel stiegen Einbrecher über die Terrassentür in ein Haus in der Straße Am Kamp ein. Dort erbeuteten die Täter einen Kaffeevollautomaten und Bargeld.

. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 melden. dl