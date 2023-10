Landkreis: Drei Autos wurde Ziel von Dieben

Landkreis - Vor seinen Augen ist an der Schillerstraße in Neu Wulmstorf dem Besitzer eines Hyundai Tucson der Wagen gestohlen wollte. Der Eigentümer hatte am Samstagabend gerade zufällig in dem Moment aus dem Fenster geschaut, als der Dieb sich in den Wagen setzte und wegfuhre.

In Henstedt brachen unbekannte Täter in der Straße Hofkoppel einen geparkten Transporter auf. Vermutlich hatten es die Diebe auf Werkzeug abgesehen. Weil nichts im Fahrzeug war, flüchteten sie ohne Beute.

In Horst wurde in der Straße Schulheide ein BMW 5er XDrive Ziel von Autoknackern. Die Täter hatten eine Seitenscheibe eingeschlagen, das Fahrzeug geöffnet und diverse Teile wie Lenkrad, Fahrzeugfront und Lichtmaschine ausgebaut und mitgenommen. zv