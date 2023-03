Stelle: Mehrere Autos auf Pendlerparkplatz aufgebrochen

Stelle - Mehrere Autos sind am Donnerstag in der Zeit von 6.30 Uhr bis 16 Uhr, auf dem P & R Parkplatz im Penellweg in Stelle aufgebrochen worden. Der oder die Täter schlugen mindestens an zwei Autos, einem VW und einem Mercedes, jeweils eine Scheibe ein.

Anschließend wurden die Autos nach Diebesgut durchsucht. Unter anderem wurde eine Tasche mit diversem Inhalt entwendet. Der Sachschaden beträgt mindesten 500 Euro, das bisher bekannte Diebesgut hatte einen Wert von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Pendlerparkplatzes nimmt die Polizei in Winsen unter 04171/ 7960 entgegen. (cb)