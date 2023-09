Tag der Deutschen Einheit: Müllabfuhr kommt einen Tag später

Harburg - Am Tag der Deutschen Einheit, Dienstag, 3. Oktober, bleiben die Müll- und Wertstofftonnen ungeleert. Die schwarzen Rest- und grünen Biomülltonnen, die blauen Papiertonnen sowie die gelbe Hamburger Wertstofftonnen und -säcke werden in den darauffolgenden Tagen einen Tag später als üblich geleert.

Die Leerungstermine vom Freitag, 6. Oktober, werden am Sonnabend, 7. Oktober, nachgeholt. Die zwölf Hamburger Recyclinghöfe auch der in Neuland und in Neugraben bleiben am Feiertag geschlossen.

Alle Terminverschiebungen sind auch online auf der Seite der Stadtreinigung oder telefonisch unter der Nummer 25760 abrufbar. cb