Tanzabende nur für Frauen in den DRK-Nachbarschaftscafés in Harburg und Neuwiedenthal

Harburg - Die beiden DRK-Nachbarschaftscafés in Harburg und Neuwiedenthal veranstalten Frauentanzabende: Am Freitag, 26. Mai von 18 bis 22 Uhr findet im Striepensaal (Striepenweg 40) in Neuwiedenthal und am Samstag, 27. Mai, findet im DRK-Nachbarschaftscafé in der Eddelbüttelstraße ebenfalls von 18 bis 22 Uhr, ein interkultureller Frauentanzabend/Ladies Dance Night statt.

Hier begegnen sich Frauen vielfältiger Kulturen und Generationen und haben die Möglichkeit, sich zwanglos auszutauschen. Da Musik und Tanz die Menschen verbindet stellen Frauen aus dem Stadtteil Tänze aus ihren Herkunftsländern vor. Für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren. Der Eintritt ist kostenlos. cb