Buchholz: Betrunkener belästigte Jugendliche und schlug um sich

Buchholz – Ein betrunkener Mann hat am Dienstag in Buchholz Jugendliche belästigt und schlug um sich. Der 40-Jährige wurde von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er am Dienstag gegen 14.30 Uhr, in der Adolfstraße Jugendliche auf belästigende Art und Weise ansprach.

Als sich der Zeuge einmischte, erhielt dieser von ihm eine Ohrfeige. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, drohte der Mann dem Zeugen. Daraufhin wurde der Mann in Gewahrsam genommen, wogegen er sich erheblich wehrte.

Bei einem Atemalkoholtest erreichte der 40-jährige einen Wert von über 1,6 Promille. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. cb