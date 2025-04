Tostedt: Mann kommt Zwei Mal an einem Tag in die Zelle

Tostedt - Ein 37-jähriger Mann aus Tostedt betrat am Mittwoch, um 15 Uhr eine Tankstelle im Ort. Dort nahm sich der alkoholisierte Mann Waren aus der Auslage und konsumierte diese, ohne zu bezahlen.

Da er auf die Ansprachen der Angestellten nicht reagierte, wurde die Polizei hinzugezogen. Als der Mann den Streifenwagen sah, stürmte er auf diesen zu und versuchte den Wagen zu beschädigen. Da er sich nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen.

Nachdem er gegen 21 Uhr entlassen wurde, führte der erste Weg wieder in eine Tankstelle, diesmal in Buchholz. Auch dort konnte der Mann sich nicht benehmen und wurde wieder in eine Zelle verbracht. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.