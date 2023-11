Tostedt: Unfallflucht, Trunkenheit und Fahren ohne Führerschein

Tostedt – Dieser gesellige Sonnabend-Abend lief für einen 26-jährigen Hamburger völlig aus dem Ruder: Am Sonntagmorgen nahm der Mann das Auto seines Bekannten, um damit alkoholische Getränke zu kaufen.

Auf der B75 in Richtung Buchholz überfuhr er eine Verkehrsinsel und kam nach rechts in den Grünstreifen ab. In Höhe der Einmündung zur Harburger Straße wendete er das Fahrzeug und fuhr zurück in die Königsberger Straße nach Tostedt.

Hier stieß er beim Versuch das Fahrzeug abzustellen gegen einen geparkten Audi. Danach verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen beobachteten das Geschehen und informierten die Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Unfallverursacher in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße angetroffen werden. Er stand stark unter Alkoholeinfluss. Der 26-Jährige wurde zurWache nach Buchholz verbracht. Dort wurde ihm Blut entnommen und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Im Besitz einer Fahrerlaubnis war der Fahrer nicht. Nunmehr muss er sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. cb