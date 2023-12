Wilstorf: Im Vorbeigehen Messer in den Rücken gerammt

Wilstorf - Durch einen Messerstich in den Rücken ist an der Winsener Straße einen 27-Jähriger schwer verletzt worden. Die Tat passierte in der Nacht zum Donnerstag gegen 2 Uhr.

Der 27-Jährige war mit seiner Freundin aus Richtung Harburg gekommen. Kurz vor dem Ree seberg dann der Messerstich. Offenbar im Vorbeigehen hatte der Täter dem Mann die Klinge in den Rücken gerammt. Zeugen riefen Hilfe. Unter Notarztbegleitung kam der Verletzte ins Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.

Peterwagenbesatzungen fahndeten nach dem Messerstecher. Doch der konnte unerkannt entkommen. Die Polizei wertet die Tat als gefährliche Körperverletzung, da für den 27-Jährigen keine Lebensgefahr bestand.

Jetzt werden Zeugen gesucht. Sie möchten sich unter Telefon 4286-56789 melden. zv