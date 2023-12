Garlstorf: Laster brannte auf der A7

Garlstorf - Ein brennender Lastzug hat in der Nacht zum Dienstag für die Sperrung der A7 in Richtung Hannover gesorgt. Gegen 1 Uhr war das mit einem Trafo beladene Fahrzeug in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich unverletzt retten. Die Feuerwehr löschte.

Die Auswirkungen des Feuers waren groß. Die Bergung des Fahrzeugs war aufwendig. Flammen und Hitze hatten die Fahrban beschädigt, die ausgebessert und gereinigt werden musste. Der Schaden wird mit rund 150.000 Euro beziffert. dl