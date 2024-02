Winsen: Festnahme nach Einbruch in Luhe Park

Winsen – Donnerstag gegen 0.20 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass eine Tür am Luhe Park geöffnet sei und sich mehrere Personen in dem Gebäude aufhalten würden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten am Einsatzort zwei Personen feststellen, die sofort versuchten zu Fuß zu flüchten.

Eine der Personen konnte durch die Polizeibeamten festgenommen werden. Es handelt sich um einen 26-jährigen Mann aus Hamburg, der bereits diverse polizeiliche Erkenntnisse aufweist.

Im Gebäudekomplex konnte festgestellt werden, dass mehrere Türen zu verschiedenen Geschäften aufgebrochen worden waren. Bei der festgenommenen Person konnte Diebesgut und andere Beweismittel sichergestellt werden.

Zur Fahndung nach dem zweiten Täter wurde auch die polizeiliche Drohne eingesetzt. Die Person konnte jedoch bislang nicht aufgefunden werden. Der Festgenommene wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen dem Polizeikommissariat Winsen zugeführt. cb